Lukijan mielipide: Visio hajautetusta Kainuun kunnasta

Keskustelu Kainuun kuntarakenteesta ja ylipäänsä tulevaisuudesta ei ota oikein tulta. Ei edes kunnon väittelyä, vuoropuhelusta ja luovuudesta puhumattakaan. Tosiasioiden tunnustaminen onneksi etenee ( KS 2.6.2021). Jotta toimisimme järkevästi tänään, meillä pitää olla jonkinlainen käsitys siitä, mihin haluamme tai olemme menossa.

Kainuun pitää vahvistaa kuntahallintoaan. Kun sote vie suurimman osan kuntien tehtävistä ja rahankäytöstä, jäljelle jäävät toiminnot on järkevä hoitaa yhdessä ja mielellään yhdessä kunnassa. Lain edellyttämät kuntarakenteen muuttamisen edellytykset täyttyvät. Kuntien yhdistyminen parantaa kuntatason toimintakykyä, alueen asukkaiden palveluja ja elinolosuhteita, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Sote-uudistusta on perusteltu sillä, että tehtävät vaativat yksittäisiä kuntia vahvemman taloudellisen (ja väestöllisen) perustan. Sama perustelu pätee periaatteessa kaikkiin kunnan tehtäviin, myös jäljelle jäävien ja erityisesti kunnille tulevien uusien tehtävien hoitoon. Uusina tehtävinä julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät valtiolta kunnille. Koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittämiseksi tehtävä on tärkeä ja se on tarkoituksenmukaista hoitaa yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella.

Kuntarakenteen muutos voidaan toimeenpanna niin, että kunnat yhdistyvät yhteen olemassa olevaan kuntaan tai niin, että muodostetaan kokonaan uusi kunta. Visiomme perustuu uuteen kuntaan. Yhteisen kunnan tehtäviä voidaan ja tulisi hoitaa hajautetusti aina sieltä, missä kunkin tehtävän hoitoon on olemassa parhaat ja tarkoituksenmukaisimmat resurssit ja sopivin sijainti. Tällainen hallintouudistus on toteutettu valtion aluehallinnossa ja se sopii myös kunnille.

Uusi Kainuun kunta olisi hajautettu ja verkostomaisesti toimiva kunta. Sen tehtävät hoidettaisiin nykyisistä kuntakeskuksista niissä ja eri laitoksissa jo olevalla henkilöstöllä. Kuntatyövoimaa ei keskitettäisi yhdelle paikkakunnalle. Näin toteutuisi parhaiten se lain määräys, että yhdistymisessä on turvattava henkilöstön asema. Kaikkiin nykyisiin kuntakeskuksiin jäisi kuntatyövoimaa.

Nykyiset keskukset voisivat erikoistua hoitamaan kukin tiettyä tai tiettyjä tehtäviä koko uuden kunnan alueella. Mitkä uuden kunnan tehtävät esimerkiksi Ristijärvi, Hyrynsalmi tai Paltamo voisi hoitaa? Kaikissa keskuksissa olisi erikoistumistehtävien lisäksi käytettävissä yhteispalveluja. Keskuksen lähialueella olevat kuntalaiset voisivat asioida henkilökohtaisesti tai panna asioita vireille missä tahansa kunnalle kuuluvassa tehtävässä, aivan kuten vanhan kuntarakenteen aikana.

Uuden kunnan sisäinen rakenne kehittyisi ja toiminta tehostuisi vähitellen. Entistä määrää hallinto- ja toimialahenkilöstöä ei tarvita, mutta sitä voidaan tarvittaessa sijoittaa ja kouluttaa muihin tehtäviin tai vähentää sitä mukaa kuin henkilöstöä jää pois työelämästä. Taloudelliset hyödyt toiminnan tehostumisesta eivät tulisi heti vaan vähitellen. Suuremmat hyödyt saataisiin elinkeinoelämää ja elinvoimaa muuten kehittämällä. Uusi kunta parantaisi alueen hyvinvointia.

Uudessa kunnassa olisi vain yksi luottamushenkilöorganisaatio ja yksi virkamiesjohto. Alemmanasteista johtamista voidaan hajauttaa. Luottamushenkilöorganisaatio tulisi rakentaa siten, että siihen rekrytoitaisiin muitakin kuntalaisia kuin valtuutetuiksi vaaleilla valittuja. Keskitetty malli, jota esimerkiksi Kajaani soveltaa, on huonoa kuntademokratiaa.

Kainuulaisuus rakentuu maakuntaidentiteetistä ja alueen kulttuurista ja historiasta. Kainuulaisuus ei perustu kuntien lukumäärään tai julkisiin maakunnallisiin organisaatioihin. Kainuulaisuus on olemassa niistä riippumatta. Se on meissä itsessämme olimmepa kotona tai muualla maassa tai maailmalla.

Vesa Kaikkonen

kunnallisneuvos

kuntavaaliehdokas (vas.)

Kajaani

Ismo Heikkinen

oikeust. kand.

kuntavaaliehdokas (vas. sit.)

Kajaani