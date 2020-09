Ministerit kuulivat Nesteen suunnitelmasta sulkea Naantalin jalostamo juuri ennen työllisyystoimia pohtivan riihen alkua

Hallituksen keskeiset ministerit saivat varhain maanantaiaamuna, ennen budjettineuvotteluja, Nesteeltä tiedon yhtiön suunnitelmista sulkea Naantalin jalostamo ja sopeuttaa toimintaa Porvoon jalostamolla. Suunnitelmat tarkoittavat noin 470 työpaikan vähenemistä.

Hallituksen työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) pitävät uutista ikävänä ja surullisena.

– Totta kai tämä on surullinen ja ikävä uutinen, kun se vielä sattuu tilanteeseen, jossa koronapandemian jäljltä on paljon lomautuksia ja irtisanomisia. Neste on iso toimija, suurimpia työnantajia Naantalissa, joten tämä on iso asia Naantalille, Haatainen sanoi.

Haatainen kertoo olleensa yhteydessä Varsinais-Suomen TE -toimistoon ja ELY -keskukseen, joilla on Naantalin ja Turun kaupunkien kanssa yhdessä lähdössä liikkeelle muutosturvatyöryhmä.

– Toimenpiteet ovat jo käynnistyneet. Nyt halutaan varmistaa, että muutosturva onnistuu, ja mahdollisimman moni voisi siirtyä työstä työhön, ja ne, joilla se ei onnistu, saavat riittävän koulutuksen ja työnhakupalvelut, jotta voisivat löytää työpaikan.

Haatainen kertoo, että Naantalin jalostamon sulkeminen käydään läpi myös huoltovarmuuden kannalta.

Vierailu Naantaliin mahdollinen

Äskettäin metsäyhtiö UPM kertoi suunnittelevansa Jämsän Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä. Sulkeminen tarkoittaa 450 työpaikan menettämistä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) työministeri Tuula Haatainen ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) vierailivat tuolloin Jämsässä kuulemassa tilanteesta.

Haataisen mukaan vierailu Naantaliinkin on mahdollinen, mutta vasta budjettiriihen jälkeen.

– Käydään riihi ensin, ja sitten keskustellaan hallituksen piirissä, miten se tehdään.

Nesteen Naantalin jalostamo ja UPM:n Jämsän Kaipolan tehdas työllistävät paljon ikääntyneitä ihmisiä. Hallituksen meneillään olevassa budjettiriihessä käsitellään eläkeputken poistamista tai lyhentämistä. Haatainen painottaa, että kyseessä on ministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) vastuulla oleva asia.

Haatainen sanoo kantavansa huolta iäkkäiden ihmisten työpaikoista.

– Harmittaa ajattelu, että yli 50-vuotias tai yli 60-vuotias olisi epäkelpo työmarkkinoilla. Sehän on parasta aikaa, kun on vahva osaaminen ja ammattitaito. Ikääntyneet ovat kuitenkin riskiryhmä irtisanomistilanteissa, joten tarvitaan vahvoja erityistoimia ja asennemuutosta.

Neste suunnittelee uusiutuviin polttoaineisiin liittyviä investointeja Rotterdamiin tai Porvooseen. Haataisen mukaan hallitus haluaa pyrkiä toimillaan siihen, että Suomi näyttäytyy hyvänä investointikohteena.

– Tätä halutaan edesauttaa, mutta yritykset tekevät itse päätöksiä.

EU-rahaa on mahdollista saada

Suomen valtio on Nesteen suurin omistaja 36 prosentin osuudella. Valtiolta on jo ehditty vaatia toimia Naantalin jalostamon toiminnan säilyttämiseksi.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen vastasi Lännen median kysymyksiin tekstiviestillä.

– Otamme nämä uutiset vastaan hallituksessa todella vakavin mielin. Tuotantolaitoksia koskevat ratkaisut ovat aina yhtiön omia päätöksiä ja niitä ei voida poliittisesti sanella. Olemme vuoropuhelussa yhtiön johdon kanssa ja edellytämme heidän toimivan vastuullisesti.

Vastuullisuus tarkoittaa Tuppuraisen mukaan muun muassa sitä, että suuryhtiöt, joihin Nestekin kuuluu, tällaisessa tilanteessa panostavat myös työntekijöiden uudelleentyöllistymiseen ja koulutukseen. Tuppurainen sanoo odottavansa, että yhtiö toteuttaa yhteiskuntavastuunsa täysimääräisesti.

Tuppurainen arvioi, että tukea tilanteeseen on ehkä mahdollista saada myös EU:n elvytyskokonaisuuteen ja monivuotiseen rahoituskehykseen neuvotellusta uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, joka on tarkoitettu nimenomaan siirtymiseen irti fossiilisista polttoaineista.