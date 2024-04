Kulttuuri

Lauri Tähkä esiintyi Sotkamon Syke -festivaalilla vuonna 2015. Kuva: Susanna Kinnunen

Muusikko Jarkko Suo lopettaa esiintymisen Lauri Tähkänä – "Olen tästä haikealla mielellä, vaikka päätös on selvä"

Lopetuspäätöksestä huolimatta Jarkko Suo ilmoittaa jatkavansa musiikin tekoa.

STT, Markku Uhari Kainuun Sanomat

Muusikko Jarkko Suo kertoo lopettavansa esiintymisen Lauri Tähkänä. Tähkä kertoo asiasta manageritoimistonsa Raikuli Liven tiedotteessa ja omilla verkkosivuillaan.

– On aika sanoa ääneen: meidän täytyy erota. Olet ollut minun elämäni keskipiste neljännesvuosisadan. Se on ollut uskomattoman hienoa aikaa, sanoo Suo julkaisemassaan tekstissä.

Tiedotteen mukaan Tähkä esiintyy vielä kesällä useassa konsertissa ja viimeinen konsertti on syyskuussa Helsingissä. Hän kertoo myös jatkavansa musiikin tekoa tulevaisuudessa, mutta hän ei erittele tarkemmin, miten.

– Minä olen tästä haikealla mielellä, vaikka päätös on selvä. Jatkan tästä eteenpäin omillani – en voi vielä tietää miten, mutta jotain villiä, intohimoista, musiikin tekoa, vapaata luomista, vapaata, arvaamatonta, Suo kirjoittaa ja jatkaa.

– On ollut kirkkaiden päivien lisäksi myös mustia päiviä ja raastavia aikoja. Meitä on inhottukin. Enemmän silti rakastettu.

Manageritoimiston mukaan Suo ei tarkemmin kommentoi lopetuspäätöstä.

Aloitti Elonkerjuu-yhtyeen kanssa

Suo aloitti esiintymisen Lauri Tähkänä Elonkerjuu-yhtyeen kanssa vuosituhannen alussa. Myöhemmin hän jätti kokoonpanon ja julkaisi ensimmäisen soololevynsä vuonna 2011.

Hänen viimeinen soololevynsä julkaistiin toissa vuonna.

Tiedotteen mukaan albumi jää Lauri Tähkän viimeiseksi, mutta Suo julkaisee Tähkänä vielä huhtikuussa kaksi uutta laulua.

Kaikkiaan Lauri Tähkältä on ilmestynyt kuusi studioalbumia.

Suo on Lauri Tähkänä palkittu uransa aikana useilla Emma- ja Iskelmä-palkinnoilla, minkä lisäksi hän on ollut uransa aikana The Voice of Finland -televisio-ohjelman tuomaristossa.

Viime vuonna Suo joutui Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa vastaamaan syytteeseen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Taustalla olivat tapahtumat hämeenlinnalaisessa hotellihuoneessa lokakuussa 2022.

Tähkä itse kiisti syyllistyneensä rikokseen, ja käräjäoikeus päätyi hylkäämään häntä vastaan nostetun syytteen äänestyspäätöksellä.

Tuomiosta on valitettu Turun hovioikeuteen.