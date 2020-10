Näkökulma: Mitä pienemmät päästöt, sitä isommat säästöt

"Tämä on järkevien ihmisten touhuja", näin tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Iin ilmastotekoja alkuvuodesta Iin vierailun yhteydessä.

Omakotitaloasujalle tällä hetkellä yksi edullisimmista lämmitysmuodoista on maalämpö investoinnit huomioiden, puhumattakaan sen vaivattomuudesta. Maalämpö on myös suhteellisen vähäpäästöinen ja päästötön, jos lämpöpumppu käyttää vihreää sähköä. Tiesitkö, että öljystä maalämpöön siirtyminen maksaa itsensä takaisin useimmiten alle kymmenessä vuodessa?

Jos maalämpöä ei voida laittaa syystä tai toisesta omakotitaloon, on ilma-vesilämpöpumppukin varteen otettava vaihtoehto. Ilma-vesilämpöpumppujen taloudellisuus investoinnit huomioiden on samaa tasoa kuin kaukolämmön tai pelletin.

Tiesitkö, että nyt omakotitaloasuja voi saada 4 000 euroa tukea öljylämmityksestä luopumiseen?

Öljylämmittäjä voi säästää 10 000 euroa ilmalämpöpumpulla 15 vuodessa ilmalämpöpumpun investointikustannukset huomioiden. Sama pätee sähkölämmitteisessä talossa. Mitä sinä tekisit ylimääräisellä 10 000 eurolla?

Ilmastotekijä virkistää aluetaloutta. Kun on monta ilmastotekijää, syntyy pysyviä työpaikkoja. Tästä on monta esimerkkiä Kainuussa ja Koillismaalla. Monien pienien kuntien kaukolämpö lämpiää hakkeella. Yleensä hake on peräisin lähialueelta paikallisen yrittäjän tuottamana.

Kajaanilaisilla on esimerkiksi sellainen etuoikeus, että he voivat sanoa ajavansa kajaanilaisella polttoaineella. Kajaanissa on nimittäin bioetanolitehdas, jonka lopputuotteesta tehdään RE85-polttoainetta. Kajaanissa on myös RE85-tankkausasema.

Tiesitkö, että bensiiniautot voidaan muuttaa kulkemaan bioetanolilla (RE85)? Kustannus on noin 300-350 euroa asennustöineen muutostuki hyödynnettynä. Itseasennettuna hinta voi jopa jäädä alle 200 euroon muutostuen kanssa. Polttoainekulut ovat samat kuin bensiinillä ajattaessa. Vaivatonta? Kyllä, koska samaan tankkiin voidaan tankata bensiiniä, jos bioetanolia ei ole saatavissa.

Ilmastotekijä saa kiitoksen lähiluonnoltaan. Tiesitkö, että yksityinen ihminen voi kompensoida päästöjään lahjoittamalla rahaa suon ennallistamiseen (hiiliporssi.fi)? Esimerkiksi Puolangalla ja Taivalkoskella on laitettu umpeen aikoinaan ojitettuja soita.

Tiesitkö, että noin 3 300 euron suon ennallistamisella voit kompensoida päästösi (keskivertosuomalaisen päästöt)? Aika vaikuttavaa! Vaikutus jatkuu ikuisesti, koska turvetta kasvaa suolle kerros kerrokselta lisää. Myös luonto kiittää. Suokasvit, -hyönteiset ja -eläimet palaavat ennen pitkään ennallistetulle suolle.

Ilmastotekijä saa kiitoksen myös kauempaa. Mitä paremmin ihmiskunta saa torjuttua lämpötilan nousun, sitä vähemmän aiheutuu harmia ympäri maailman.

Tiesitkö, että yksityinen ihminen voi kompensoida päästöjään sijoittamalla esimerkiksi Afrikan aurinkopaneelihankkeisiin (trine.com)? Nämä sijoitukset ovat vaikuttavia. Tuhannella eurolla jo yli sata ihmistä pääsee sähkön piiriin (Trinen laskelmien mukaan). Sijoittaja saa tuottoaan sijoitukselle ja muhkeat päästökompensaatiot.

Ilmastotekijä pyrkii parempaan. Hyvä lukija, olet saattanut lukiessasi kyseenalaistaa tekstin väittämiä ja esimerkkejä. Siinä teet aivan oikein. Täydellisiä järjestelmiä ei ole. Autuaaksi tekeviä tekoja ei ole. Mutta ilmastotekijät valitsevat paremman vaihtoehdon. Se on järkevien ihmisten touhuja.

Kirjoittaja on Kahina-hankkeen projektipäällikkö Kajaanin yliopistokeskuksessa.