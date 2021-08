Paltamossa Korpitien koululla kaksi koronatartuntaa – kaksi luokkaa karanteeniin

Paltamon Korpitien koululla on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Altistuneita on yhteensä noin 45 henkilöä koulun 4. ja 7. B-luokilla. Tämän vuoksi molempia luokkia opettajineen on pyydetty jäämään omaehtoiseen karanteeniin.

Kainuun soten ohjeistuksen mukaisesti kaikki altistuneet pikatestataan mahdollisimman pian. Pääsääntönä on, että negatiivisen testituloksen saaneet jatkavat koulutyötä, mutta positiivisen testituloksen saaneet määrätään karanteeniin.

Kainuun sote hoitaa tartunnanjäljitystä. Koulun muut oppilaat voivat tulla kouluun normaalisti.

Korpitien koululla järjestetään popup-rokotuspäivä perjantaina 27.8. Rokotus antaa hyvän suojan koronavirusta vastaan.

Oppilaiden perheille on tiedotettu asiasta Wilma-viestillä.

Paltamon lukion abiturientit siirtyvät etäopetukseen perjantaina 3.9. ennen ylioppilaskirjoitusten alkamista. Etäopetuksella turvataan abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen. Etäopetus kestää kirjoitusten loppuun 24.9. saakka.