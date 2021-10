Sähkön hinta on noussut ennätysvauhdilla – mistä nopea nousu johtuu?

Viime viikkoina sähkön hintojen nousu on ollut otsikoissa lähes kaikissa kotimaisissa medioissa. Sähkön markkinahintojen nousu on näkynyt etenkin pörssisähköä käyttävien sähkölaskuissa, ja hintojen nopea nousu on saanut monet pörssisähkösopimuksen käyttäjät vaihtamaan sähkösopimuksensa kiinteähintaiseksi.

Sähkön hintojen nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa, tästä seuraakin kysymys: miksi sähkön hinta on juuri nyt karannut harvinaisen korkealle tasolle?

Sähkön hintojen nousu ei ole pelkästään Suomessa esiintyvä ilmiö: osittain yhtenäisten järjestelmien johdosta hintataso on noussut korkeaksi koko Euroopan alueella. Vaikka hinnat ovat nyt nousseetkin Suomessa merkittävästi normaalia korkeammalle tasolle, on kotimaan hinnat tästä huolimatta Euroopan tasolla edullisimmasta päästä.

Syksyn 2021 sähkön hintojen nousu on poikkeuksellinen, ja sille ei ole yhtä ainoaa selittävää syytä. Selitys löytyy useista päällekkäisistä syistä, jotka ovat ajoittuneet samalle ajankohdalle.

Yhtenä tärkeänä tekijänä on Pohjoismaiden sääolosuhteet: sähköä tuotetaan pitkälti vesi- ja tuulivoimalla. Loppukesä ja alkusyksy on ollut merkittävän vähäsateinen ja tyyni, joka on pienentänyt merkittävästi etenkin vesivoimaloiden kapasiteettia. Vesien virtaukseen perustuva vesivoimala on säiden armoilla; jos sateet ovat vähissä, ei vesivirtauksia ylemmistä vesistöistä ole ja voimaloita ei voida käyttää maksimaalisella teholla.

Toinen suuri syy sähkön hintojen nousuun löytyy Euroopan maakaasuvoimaloista. Suomi kuuluu Pohjoismaiseen sähkömarkkinaan, joka puolestaan toimii tiiviinä osana koko Euroopan sähkömarkkinoita. Näin ollen Euroopan tapahtumat vaikuttavat sähkön hintaan myös meillä Suomessa.

Euroopan maakaasuvoimaloista sähkön hinnan nousulle löytyy useita syitä: viime vuoden korona-aika rajoitti voimaloiden huoltoa, jonka johdosta huoltoseisokkeja on järjestetty tänä vuonna normaalia enemmän. Nesteytetyn maakaasun kysyntä on myös noussut maailman teollisuustuotannon kasvusta johtuen, ja tämän myötä maakaasun hinta on noussut, nostaen myös sähköntuotannon hintoja.

Sähkön hintoja nostattaa hieman myös päästöoikeudet – mm. vesivoiman kapasiteetin puutetta on jouduttu korvaamaan osin hiilivoimalla, jonka tuottaminen on päästöoikeuksien nousseiden hintojen vuoksi muuttunut entistä hintavammaksi. Päästöoikeuksien hintojen nousu vaikuttaa nimenomaan niihin sähköntuotantotapoihin, joissa päästöt ovat suuret ja joita käytetään yleensä vain väliaikaisesti muiden tuotantomuotojen kapasiteetin ollessa normaalia pienempi.

Vaikka sähkön hinnat ovat yleisesti nousseet nopeasti, voi oman sähkölaskun hintaan edelleen vaikuttaa merkittävästi. Helpoin tapa säästää sähkölaskulla on kilpailuttaa oma sähkösopimus netissä.

Ensimmäinen askel sähkön kilpailutuksessa on etsiä viimeisin sähkölasku, josta selviää, paljonko maksat sähköenergiasta tällä hetkellä ja paljonko kotitaloutesi kuluttaa sähköä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös monilta sähköyhtiöiltä löytyviä nettipalveluja, josta näet helposti sähkönkulutuksen pitkällä aikavälillä.

Kun olet etsinyt edellisen sähkölaskusi, voit siirtyä vertailemaan markkinoilta löytyviä sopimuksia Sahkon-kilpailutus.fi -sivuston vertailukoneeseen. Vertailukone laskee automaattisesti halvimman sähkösopimuksen vuosikustannukset sähkönkulutukseen perustuen, ja järjestää sopimukset halvimmasta kalleimpaan.

Jos löysit vertailukoneesta nykyistä halvemman sähkösopimuksen, onnistuu sopimuksen vaihtaminen muutamassa minuutissa. Sähkösopimuksen vaihtaminen on hyvin yksinkertaista: sinun tarvitsee vain tilata uudelta sähköyhtiöltä uusi sähkösopimus, ja uusi yhtiö irtisanoo vanhan sähkösopimuksen puolestasi. Jos nykyinen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, voit yleensä valita uuden sopimuksen alkamaan 15 vuorokauden päästä. Mikäli nykyinen sopimus on määräaikainen, täytyy sopimuksen vaihtamisessa odottaa sopimusajan loppuun saakka.

Sähköenergian hinnan kilpailuttaminen säästää parhaimmillaan jopa satoja euroja vuodessa. Sähkön kilpailutus on erityisen tärkeää sähkölämmitteisen omakotitalon omistajalle – sähkönkulutus on tällaisessa talossa kaikkein suurin, ja liian kallis sähkösopimus maksaa pitkässä juoksussa merkittävästi. Sähkön kilpailutus onkin toimenpide, joka kannattaisi tehdä vähintään parin vuoden välein.