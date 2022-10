Kotimaa

Woltin uusi maajohtaja Joel Järvinen on aina hakeutunut osaksi murrosta – Tulevaisuudessa yhtiö haluaa toimittaa kaikkea lääkkeistä puhelimen latureihin

Julkaistu: 1.10.2022 klo 6:30

Vuonna 2014 perustettu Wolt myytiin viime vuonna seitsemällä miljardille eurolla Yhdysvaltoihin, vaikka suomalaisyhtiö on tehnyt vuodesta toiseen tappiota. Woltin tuore maajohtaja Joel Järvinen uskoo, että yhtiön taival on kuitenkin vasta alussa. Kehityssuuntakin on jo kirkkaana mielessä.