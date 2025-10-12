Paikallisuutiset

Vertaisohjaajat innostavat liikkumaan omalla esimerkillään. Kuva: Sakari Röyskö / Ikäinstituutti

Yhdessä: Vertaisohjaajat pitävät yhteisön liikkeessä

Matias Ronkainen, Henni Saraja Kainuun Sanomat

Monissa kunnissa ja järjestöissä liikuntaryhmien pyörittäminen nojaa vapaaehtoisiin vertaisohjaajiin. Vertaisohjaajat ovat aktiivisia toimijoita, jotka haluavat jakaa omaa liikunnan iloa ja kokemustaan muille. Ilman vertaisohjaajia monien liikuntaryhmien toiminta ei olisi mahdollista. Erityisesti matalan kynnyksen liikuntaryhmissä vertaisohjaajien panos on usein korvaamaton.

Vertaisohjaajat eivät edistä ainoastaan liikuntaa, vaan myös yhteisöllisyyttä. Monelle kokoontuminen liikuntaryhmän kanssa onkin viikon kohokohta, jossa saa jutella ja nauraa yhdessä. Erityisesti iäkkäämmille osallistujille liikuntaryhmät ovat merkityksellisiä yksinäisyyden ehkäisyssä.

Eläkeläinen Ritva Nieminen on toiminut vertaisohjaajana jo parinkymmenen vuoden ajan. Alun perin Nieminen lähti mukaan vertaisohjaajakoulutukseen, koska hän halusi tutustua uusiin ihmisiin. Tällä hetkellä Nieminen ohjaa vesijumppaa, sauvakävelyä sekä eläkeläisten liikuntasalivuoroa, jossa sisältöinä on ollut esimerkiksi keppijumppaa sekä voima- ja tasapainojumppaa.

Niemisen ohjaamilla tunneilla vaihdetaan liikkumisen lomassa kuulumisia ja rupatellaan. Niemisen mukaan vertaisohjaajana toimimisessa parasta onkin yhdessäolo. Vertaisohjaamisen etuna Nieminen kokee myös sen, että samalla tulee itsekin liikuttua. Lisäksi ohjaaminen auttaa siirtämään ajatuksia pois arjesta, mikä tukee henkistä hyvinvointia.

Nieminen korostaa, että liikuntatunneilta hän tulee kotiin aina hyvällä tuulella.

– Jos tuntee vähänkin kiinnostusta liikkumiseen yhdessä tai kokee, että kaipaa itselleen yhteisöä ympärilleen, kannattaa lähteä mukaan vertaisohjaajatoimintaan, Nieminen kannustaa.

Kuhmossa vertaisohjaajatoiminta elää vahvana.

– Meillä on yhdistyksessämme tällä hetkellä useita vertaisohjaajia, minkä ansiosta pystymme järjestämään monipuolista liikuntatoimintaa aina tuolijumpasta kuntosaliohjaukseen ja kävelyfutikseen, iloitsee Eläkeliiton Kuhmon paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Ritva Komulainen.

Vertaisohjaajilla on aivan omanlainen merkityksensä ikääntyneiden liikuttamisessa.

– Olemme saaneet ohjattavilta vain positiivista palautetta vertaisohjaajien vetämistä ryhmistä, kertoo Komulainen ja jatkaa: Vertaisohjaajat ovat ryhmäläisille aito samaistumisen kohde. Ohjaajat pystyvät omaan toimintakykyyn peilaten toteuttamaan oikeasti helppoja liikkeitä, joita varmasti kaikki pystyvät tekemään. Toiminta on oikeasti matalan kynnyksen toimintaa.

Vaikka yhdistyksessä toimii tällä hetkellä hyvä määrä vertaisohjaajia, on toiveena saada vielä 3–5 ohjaajaa lisää mukaan toimintaan. Yhdistyksessä otetaankin ilolla vastaan uutinen alkuvuodesta järjestettävästä vertaisohjaajakoulutuksesta.

– On tärkeää, että vertaisohjaajilla säilyy omanlainen vapaus ohjaukseen nähden. Kun ohjaajamäärä on riittävän suuri, ei yksikään ohjaaja ole liian sidottu ryhmän toimintaan, vaan tarvittaessa löytyy tuuraajia ja joskus voi pitää myös vaikka vapaapäivän, Ritva Komulainen muistuttaa.

Myös Kuhmon kaupunkitasolla Eläkeliiton Kuhmon paikallisyhdistyksen panos ja vertaisohjaajien merkitys kuhmolaisten ikääntyneiden liikuttamisessa on huomioitu.

Kaupunki palkitsi vuosi sitten yhdistyksen Kainuun urheilugaalassa Kuhmon vuoden liikuntateko -palkinnolla. Perusteluissa todettiin jo silloin, että yli 400 jäsentä omaava yhdistys on merkittävä ikääntyneiden osallisuutta ja hyvinvointia edistävä toimija. Ritva Komulainen toteaakin, että heidän tavoitteenaan kunnon kohottamisen lisäksi on myös mielen hyvinvointi ja kokonaisvaltainen hyvä olo.

Eläkeliiton Kuhmon paikallisyhdistys ry, Ketterät pokkasivat Kuhmon vuoden liikuntateko -palkinnon vuoden 2024 Kainuun urheilugaalassa. Kuva: Tuomas Juntunen / Kainuun Liikunta

Vertaisohjaajien määrä Kainuussa on laskenut viime vuosina, eikä korona-aika tuonut asiaan helpotusta, vaan päinvastoin. Aiemmin vertaisohjaajiksi ryhdyttiin, kun haluttiin tehdä jotakin merkityksellistä ja yhteisöllistä. Vertaisohjaajana toimiminen mahdollisti oman liikuntaharrastuksen jatkumisen sekä tietotaidon siirtymisen toisille harrastajille.

Vertaisohjaajaksi voi hakeutua kuka tahansa, joka haluaa innostaa muita liikkumaan. Aiempaa kokemusta tai ammattikoulutusta ei vaadita. Tärkeintä on avoin mieli ja halu olla mukana. Vertaisohjattavien lajien kirjo on lukematon. Vertaisohjaaja voi ohjata juuri niitä liikuntamuotoja, jotka tuntuvat itselle luontevilta.

Vertaisohjaajatoimintaan ei myöskään tarvitse lähteä yksin, vaan toimintaan voi lähteä yhdessä ystävän kanssa. Liikuntaryhmiä voi ohjata yhdessä toisen vertaisohjaajan kanssa, jos ohjaaminen yksin tuntuu jännittävältä.

Kainuun Liikunta järjestää alkuvuodesta ikäihmisten vertaisohjaajille suunnatun koulutuksen, jonka kautta pääse helposti ja matalalla kynnyksellä mukaan vertaisohjaamisen maailmaan. Koulutuksessa käydään läpi ohjaamisen perusasioita, turvallisuutta ja ryhmänhallintaa.

Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan yksittäisen harjoituskerran suunnittelua ja saadaan vinkkejä erilaisten liikuntamuotojen ohjaamiseen. Lisätietoa vertaisohjaajakoulutuksista ja vertaisohjaamisesta saa Kainuun Liikunnalta https://kainuunliikunta.fi/ ja oman kunnan liikuntatoimelta.

Kirjoittajista Matias Ronkainen on aikuisliikunnan ja työhyvinvoinnin asiantuntija Kainuun Liikunnassa. Henni Saraja on liikunnanohjaajaopiskeliaj Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.