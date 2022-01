Aluevaaliehdokkaan mielipide: Millainen tulevaisuus on Kainuussa aluevaalien jälkeen?

Käsitykseni mukaan Kainuun tulevaisuus on kainuulaisten omissa käsissä, kuten Iki-Kianto sanoittamassaan maakuntalaulussa sen aikoinaan ilmaisi: "Kainuun kansa ah arpasi lyö, missä on ryhtisi, kunniatyö. Meidän on uudesta luotava maa, raukat vain..."

Tämä haaste on merkittävin vuosikymmeniin. Miten me ratkaisemme terveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä pelastuspalvelun haasteet lähitulevaisuudessa?

Mielestäni henkilöstön asema on erittäin tärkeä, että he jaksavat suorittaa tärkeät työt yhä ikääntyvän väestön parissa. Koulutus ja kouluttautuminen on tärkeää. Tulevien hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden tulisi päätöksenteossa ottaa huomioon, miten uutta henkilöstöä saadaan eri sektoreiden palvelukseen.

Johtaminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Nyt vallalla olevaa hierarkista johtamistapaa tulee muuttaa siten, että joka tasolla organisaatioissa otetaan henkilöstön näkemykset huomioon. Luottamushenkilöiden päätöksenteossa tulee myös johtaminen olla tärkeässä asemassa.

Aikoinaan eräs kanalan omistaja kertoi, että "jos haluat kanojen munivan, on sinun siedettävä niiden kotkotusta".

Henkinen hyvinvointi työyhteisössä antaa voimavaroja uusille haasteille ja työn mielekkyydelle. Yhteistyö on voimaa työyhteisöissä sekä valittavan aluevaltuuston ja muiden luottamustehtävien tiedossa.

Palvelutehtävän ensisijaisena kohteena on ihminen ja hänen tarpeista huolehtiminen viivyttelemättä.

Veikko Lavi kertoi laulussaan "Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen elämä on tärkeää".

Tämä on mottoni.

Jorma Forsberg

työsuojelutarkastaja

eläkeläinen

aluevaaliehdokas (sd.)

Kajaani