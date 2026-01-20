Paikallisuutiset

Kajaanin Tullikallionkadulla sijaitsevan palvelukeskus Kallion hoitokodin rakennus on peräisin 1960-luvulta. Sen peruskorjaaminen veisi rahaa noin saman verran kuin uuden rakentaminen. Kuva: Miika Manninen

Kajaanissa toimiva hoitokoti- ja palvelukeskus Kallio korvataan uudella rakennuksella – luvassa on miljoonaprojekti lähivuosille

Kajaanin kaupunki ja Kainuun hyvinvointialue ovat tarkastelleet yhdessä palvelutiloja, joissa hyvinvointialue on kaupungin vuokralaisena. Työryhmän raportissa on useita kehityskohteita eri puolilla kaupunkia Vuolijoki mukaan lukien.

Kajaanin keskustan alueella sijaitseva 60-paikkainen hoitokoti- ja palvelukeskus Kallio aiotaan korvata uudella rakennuksella vuosien 2027–2028 aikana. Kainuun hyvinvointialue tarkastelee myös mahdollisuutta luopua Kajaanissa toimivasta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutuskoti Eljaskartano

