Kulttuuri
Lapsen syntymä mullisti Juha Hurmeen elämän 58-vuotiaana – kirjailija sai Vuoden Elias -palkinnon Kajaanissa, missä teki takavuosina emämokan
Tuottelias kirjailija ja teatteriohjaaja palkittiin Vuoden Elias -palkinnolla Kalevalan päivänä Kajaanissa.
Voisi kuvitella, ettei Elias Lönnrotista (1802–1884) löytyisi enää millään uutta kerrottavaa.
Kyllä löytyy, jos kysytään teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeelta.
Pari vuotta sitten Sampo- ja Kenen Kalevala? -kirjat (SKS) julkaissut Hurme on jälleen keksinyt Kajaanissakin vaikuttaneen Lönnrotin el