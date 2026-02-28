Kulttuuri

Teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeen kohdalle on sattunut alkuvuoden aikana todellinen palkintosuma. Lauantaina Kajaanissa saatu Vuoden Elias -palkinto oli jo kolmas tunnustus, jonka hän on saanut viimeisen kuukauden sisällä. Kuva: Katja Mabrouk

Lapsen syntymä mullisti Juha Hurmeen elämän 58-vuotiaana – kirjailija sai Vuoden Elias -palkinnon Kajaanissa, missä teki takavuosina emämokan

Tuottelias kirjailija ja teatteriohjaaja palkittiin Vuoden Elias -palkinnolla Kalevalan päivänä Kajaanissa.

Katja Mabrouk Kainuun Sanomat

Voisi kuvitella, ettei Elias Lönnrotista (1802–1884) löytyisi enää millään uutta kerrottavaa.

Kyllä löytyy, jos kysytään teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeelta.

