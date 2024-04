Mielipiteet

Lukijan mielipide: Aloittavatko lapset Paltamon kunnan talouden tasapainotustoimet?

Sari Leinonen, Tuukka Pasanen, Merja Leinonen, Anja Glomm-Jokelainen, Markku Jokelainen Kainuun Sanomat

Kuten Kainuun Sanomissa (11.4.) uutisoitiin, aloittaa Paltamon kunta kehitysohjelman valmistelun. Käykö kuitenkin niin, että ennen kuin selvitystyöryhmä aloittaakaan työnsä ja tarkastelee kokonaisuutta, tehdään hätiköiviä päätöksiä, joissa paltamolaiset lapset aloittavat talouden tasapainotustoimet?

Paltamossa ollaan päättämässä Korpitien koulun osalta nykyisten kolmosten, vuonna 2014 syntyneiden lasten luokkajaosta ensi lukuvuodelle.

Ylpeyden aiheemme on ollut, että pienessä pitäjässä tuo ikäryhmä on vielä kohtuullisen suuri, ja lapsia on parhaillaan ollut kahdella rinnakkaisluokalla yli 30. Nyt lapsia on 27. Lisäksi muutama oppilas pienryhmästä osallistuu opetukseen joillakin oppitunneilla.

Samana iltana kun Paltamossa päätettiin kehitysohjelmasta ja sitä valmistelevasta työryhmästä, tehtiin myös päätös ensi vuoden tuntikehyksestä.

Huoltajien tulkinnan mukaan kohta, jossa Korpitien koulun ala-asteen opetusta suunnitellaan "yksisarjaisena", tarkoittaa että ensi vuoden neloset aloittavat kouluvuotensa lähes kolmenkymmenen oppilaan ryhmässä.

Meillä on ollut vaikeuksia saada huoltajien ääntä kuuluviin asiassa.

Vaadittuamme asiasta huoltajien kuulemista, sitä tarjottiin edelliselle illalle ennen päätöksentekoa.

Toimme kuulemisessa esille huoltajien kokemuksia aiempien vuosien suurista ryhmistä ja kerättyä taustatietoa aiheesta.

Peruskoulujen suuret ryhmäkoot heikentävät oppimista. Tämä oli OAJ:n eli Opettajien Ammattijärjestön kevään kyselyn suurin huolenaihe.

Kontiomäen kyläkoulu on myös yksi ylpeydenaihe kunnassamme. Pienen lähikoulun ylläpitäminen on todellinen panostus lasten oppimiseen ja tulevaisuuteen.

Päätöksentekoa tämän koulun kohdalla ohjaa selvästi ennen kaikkea koulua käyvien lasten etu ja se on valtavan hieno asia.

Lapset saavat toimia ja oppia pienissä ryhmissä ja opettajaresurssi on todella hyvä. Näiltä lapsilta emme halua ottaa mitään pois.

Paltamon kunnassa on kuitenkin kaksi koulua, joten olisimme ehdottamasti odottaneet, että myös Korpitien alakoulua käyvien lasten opetusta suunniteltaessa ja siitä päätettäessä olisi otettu perusopetuslain mukaan huomioon ensisijaisesti lasten etu.

Emme näe, että säästö lapsista ja oppimistuloksista on säästö myös tulevaisuutta ajatellen.

Huoltajille kuitenkin kerrottiin avoimesti, että Korpitien koulun tulevien nelosluokkalaisten osaksi lankeaa säästöjen tuominen sivistystoimen kuluihin.

Vaihtoehtona lähes 30 lapsen nelosluokalle on väläytelty oppilaiden jakamista niin, että osa yhdistyykin eri ikäluokan kanssa, ja siirtyy pois ikätoveriensa ryhmästä.

Tämä vaihtoehto painaa ryhmäkoot pienemmäksi, mutta ei poista sitä tosiasiaa, että tuntikehyksestä päättämisen perusteena on säästöjen tekeminen eikä lasten etu.

Paltamoa markkinoidaan lapsiystävällisenä kuntana. Esitämmekin, että nimetty selvitystyöryhmä tekee työnsä ennen kuin lapset aloittavat säästötalkoot.

Sari Leinonen

Tuukka Pasanen

Merja Leinonen

Anja Glomm-Jokelainen

Markku Jokelainen