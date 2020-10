Lukijan mielipide: Kansanedustaja heräsi

Kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) omii mielipidekirjoituksessaan ( KS 6.10.) maakuntalentojen väliaikaisen pelastamisen, vaikka puolusteli aiemmin asian hyväksi tekemättömyyttään sillä, että EU estää tuen.

Nyt ministeri Timo Harakan (sd.) työryhmä sen jälkeen, kun nähtiin millaisia vahinkoja lentomotti aiheuttaa maakunnille, on löytänytkin mahdollisuuden auttaa maakuntia. Kokoomus esitti samaa tukea jo maaliskuussa.

Ratkaisujen taustalla on kuitenkin Finnairin selviytymistaistelu. Tärkein päivämäärä on 27.3.2021. Tuolloin maakuntalentoja suorittavan Norran ja Finnairin välinen sopimus päättyy ja Norra on myymässä maakuntareiteille sopivat koneet pois.

Tähän tilanteeseen sopii, että Finnair lentää ensin muutaman kuukauden ajaksi vain kolmiolentoja Jyväskylän kautta kelvottomalla – vain omaan syöttöliikenteeseen tarkoitetulla – aikataululla maanantaina ja keskiviikkona ja kilpailutuksen jälkeen koneiden uusi omistaja jatkaa uusilla ehdoilla ja resursseilla.

Tuo Finnairin esitys ei ole ratkaisu. Me tarvitsemme päivittäisen suoran arkiaamu- ja iltalennon!

Kettusen kirjoituksessa on muutakin korjattavaa. Hän ei ota huomioon aikaa (2011–2015) jolloin Suomen ja EU:n oli finanssikriisin, Kreikan, Portugalin, Espanjan ym. maiden ahdingon sekä EU:n laajenemisen vuoksi sopeutettava menojaan.

Mutta: Eakr:n harvaan asutuksen kriteerit eivät puolittaneet Itä- ja Pohjois-Suomen harvan asutuksen rahoitusta. Ne laskivat 368 miljoonasta 305 miljoonaan ohjelmakaudeksi 2014–2020.

Valtionosuusuudistuksessa sairastavuuden kriteeriä nostettiin ja se paransi maaseutukuntien asemaa. Asukasperusteisiin valtionosuuksiin (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus) tuli muutoksia, jos kunnan asukasluku oli vähentynyt.

Kuljetustukea ei oltu lakkauttamassa. Sen 5 vuoden määräaika oli päättymässä. Siksi valtiovarainministeriön virkamiehet eivät voineet sitä esittää budjettiin. Sen taistelimme takaisin me Kainuun silloiset kansanedustajat Merja Kyllönen, Timo Korhonen, Raimo Piirainen, Pentti Kettunen ja Eero Suutari.

Kainuun Kokoomus

Eero Suutari

Auli Halonen

Suvi Karjalainen

Jyri Saastamoinen

Toivo Sistonen

Markku Leinonen

Akseli Leppänen

Matti-Jussi Pollari

Unto Väisänen

Jukka-Pekka Alanko

Miariikka Tervonen