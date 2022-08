Lukijan mielipide: Kuntapolitiikka kasvualusta eduskuntaan

Olin pitkään kunta- ja maakuntapolitiikassa mukana. Arvoni oli: se pidetään, mitä luvataan. Talouskasvu ja menojen sekä tulojen tasapainossa pitäminen olivat tärkeimpiä arvojani. Hyvinvointiyhteiskunta on sanansa mukaisesti hyvinvointiyhteiskunta silloin, kun pienituloiset pysyvät mukana yhteiskunnassa omilla tuloillaan. Olen varma, että keväällä 2017 kuntavaalissa valitut uudet valtuutetut eivät olleet ohjaamossa, kun energiakauppoja valmisteltiin viranhaltijoiden ja kokeneiden poliitikkojen toimesta.

Kajaanin konsernitilinpäätös kertoo karua kieltään politiikkojen toiminnasta. Velkamäärää on kasvatettu valtavasti vuodesta 2018 alkaen. Edellisellä valtuustokaudella energiapolitiikka oli suuressa roolissa ja kauppoja tehtiin. Kokeneet poliitikot olivat tiennäyttäjänä, kun Kajaani ja Sotkamo järjestelivät omaisuuttaan.

Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 prosentin ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta, Kajaanin konsernitaseessa se on 23,6 prosenttia.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku konsernien välisessä vertailussa. Mitä pienempi se on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kajaanin konsernitilinpäätöksessä suhteellinen velkaantuneisuus on 137,7 prosenttia.

Konserni taseen tunnuslukuja (vuosi 2021): omavaraisuus 23,6, suhteellinen velkaantuneisuus 137,7 prosenttia, lainojen ja vuokrien vastuut noin 667 miljoonaa, konsernin velkavastuut kajaanilaisilla 18,286 euroa/asukas.

Ainakin valveutuneimmat kansalaiset käsittävät, että me kajaanilaiset kannamme viime kädessä vastuun veloista.

"Osaaminen ja valmiudet kasvattaa velkaa valtiontaloudessa ovat korkealla sekä taito kasvattaa julkisen hallinnon viranhaltijoiden määrää."

Valtion ja kuntien velankasvu on hyödyttänyt ja viihdyttänyt eniten taloudellisesti hyvin toimeentulevia. Pienituloiset ovat saaneet murusia, maksaneet koko ajan nousevat elämiseen liittyvät laskut ja tinkineet kaikesta muusta arkielämässään.

Noilla näytöillä Kajaanin kuntapoliitikot voivat lähteä tavoittelemaan kansanedustajan vastuullista työtä. Osaaminen ja valmiudet kasvattaa velkaa valtiontaloudessa ovat korkealla sekä taito kasvattaa julkisen hallinnon viranhaltijoiden määrää.

Toivo Kyllönen

Kajaani