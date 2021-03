Lukijan mielipide: Onnea 370-vuotiaalle Kajaanille!

6.3.2021 Kajaani täyttää 370 vuotta ja silloin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan kaupungin tilaa. Viime vuosien aikana on investoitu merkittävästi kaupungin peruspalveluihin, esimerkiksi panostukset kouluverkkoon, harjoitusjäähalliin ja meneillään olevat teatteritalojen kunnostukset lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia. Tämä on huomattu myös kaupunkilaisten keskuudessa ja tyytyväisyys palveluihin erilaisissa kyselyissä ja vertailuissa on Kajaanissa kohtuullisen hyvällä tasolla.

Suurimmat tulevaisuuden huolenaiheet liittyvät kaupungin väkiluvun ja elinvoiman kehitykseen. Koko tämän vuosituhannen ajan väkimäärä on loivasti vähentynyt ja samalla ikärakenne on kääntynyt vanhusvoittoisemmaksi. Kajaanin heikko vetovoima näkyy vaikeutena saada palkattua työntekijöitä muualta.

Positiivista on, että työttömien lukumäärä ei ole koronapandemiasta huolimatta kohonnut hallitsemattomasti. Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia on tunnistettu muun muassa kaivannaisteollisuudessa, biotaloudessa ja suurteholaskentaan liittyvissä toiminnoissa.

Kuntatalous on yksi kestohuolenaiheista. Viime vuosien alijäämäiset tulokset selittyvät osin kohonneilla sote-kustannuksilla, mutta on tunnistettava myös Kajaanin palvelurakenteen raskaus nykyiselle väestömäärälle. Siksi väkiluvun saaminen kasvuun muuttoliikkeen ja syntyvyyden kasvun kautta olisi ensiarvoisen tärkeää.

Korona on nostanut esiin Kajaanin edut väljyyden, turvallisuuden ja sujuvan arjen muodossa. Etätyöt ja monipaikkaisuus tuo yhden vetovoimatekijän lisää uusien pysyvien asukkaiden saamiseksi Kajaaniin.

Toivotan sekä vakituisille, että osa-aikaisille kajaanilaisille hyvää Kajaanin merkkipäivää 6.3.2021 ja valoisaa tulevaisuutta.

Teuvo Hatva

Kajaanin kaupunginhallituksen pj.

kuntavaaliehdokas (kesk.)