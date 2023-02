Lukijan mielipide: Puhutaan edelleen metsästä

Metsät ovat kansallisaarteitamme. Metsästä on kautta aikain haettu polttopuuta lämmittämiseen ja rakennusmateriaalia oman kodin rakentamiseen. Puuta on myyty ja siitä on saatu tuloja, joilla perhe on elänyt.

Suomalaiset ovat osanneet hoitaa metsänsä. Jos yksi puu kaadetaan, istutetaan kolme tilalle. Istutuksesta olen itsekin saanut teini-ikäisenä ensimmäisen tilipussini.

Metsä kasvaa edelleen enemmän kuin sitä hakataan. Jalostetulla puulla on vientiä ja sillä Suomi nostaa kilpailukykyään. EU on luonut biodiversiteettistrategian ja soiden ennallistamisen, joissa on kunnianhimoiset tavoitteet vuosilukuineen, prosentteineen. Näitten toimien vaikutusten arviointi talouteemme ja työllisyyteemme on täysin kesken. Tutkimus vie aikaa.

Suomalaisten meppien yhtenäinen linja metsäasioissa on hajallaan kuin varpusparvi. Ketkä olivat edellisellä kaudella meppeinä hyväksymässä biodiversiteettistrategiaa?

On huomioitava, että ojittamattomat suot kerryttävät hiiltä turpeeseen eli niiden maaperä on hiilinielu. Näistä soista, joihin ihminen ei ole koskenut, ei raportoida lainkaan.

Esimerkkinä EU:n liian hätäisistä toimista ovat uudet pakkausmateriaalien käyttösuositukset.

Ensin piti päästä muovista eroon. Suomalaiset alkoivat etsiä puusta korvaavia materiaaleja: kartongista elintarvikepakkauksia, kangasta, puisia kosmetiikka rasioita, silmälasien kehyksiä ym. Tuotantoon investoitiin.

Nyt komissio on julkaissut uuden pakkausjätettä koskevan asetuksen: se kieltää uusiutuvasta ja kierrätettävästä puusta valmistettavien paperin ja pahvin käytön vuoteen 2030 mennessä. Halutaan tilalle muovi, jota voi kierrättää, kun nuo pahviset aiheuttavat metsäkatoa. Näistäkin on pimitetty laskelmat, joihin tämä perustuu.

Olen vahvasti sitä mieltä, että ne Euroopan maat, jotka ovat jo omat metsänsä tuhonneet, alkavat nyt ennallistaa maitaan siten, että ne metsitetään takaisin alkuperäiseen tilaansa. Sen jälkeen he voivat pyytää Suomen asiantuntijoilta neuvoja, kuinka metsät saadaan säilymään.

Monen yksityisen metsänomistajan metsätulo on sama kuin palkansaajan tilipussi.

Vaadin yksityismetsien osalta täysin vapaaehtoisuutta, niin suojelussa kuin ennallistamisessa, ellei kohde ole kansallisesti arvokas. Näillä vaatimuksillani puolustan suomalaisten omaa päätäntävaltaa, jottei EU:n määräyksestä tehdä mitään peruuttamatonta.

Eila Aavakare

kansanedustajaehdokas (ps.)

Kajaani