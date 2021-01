Lukijan mielipide: Puolangalla tarvitaan uutta ajattelua

Puolanka on yksi niistä kunnista, joissa on käytännössä yksipuolue-järjestelmä. Ja se näkyy. Keskusta on vienyt hallintonsa jopa niin pitkälle, että Puolankaa johtaa pormestari. Ja pormestarina ei olekaan kuka tahansa vaan Suolijärven kylältä oleva vahva keskustalainen Harri Peltola .

Pormestari Peltola on huhu-puheiden mukaan jopa rautainen hallitsija.

Hän tekee lähes mitä tahtoo. Valtuuston enemmistö siunaa kiltisti tekemiset. Mitä nyt joskus vähän tulee ongelmia valvovien viranomaisten kanssa – mutta se on pientä ja kansa maksaa.

Tietämäni mukaan Puolangan hallintotapa masentaa ei-keskustalaisia valtuutettuja. En myöskään usko, että puolankalaiset veronmaksajat (ainakaan kaikki) olisivat tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen.

Mutta mikä voisi olla korjaus tilanteeseen.

Selkeä tosiasia on se, että muutos voi tapahtua vain vaalien kautta. Kevään 2021 kuntavaalit ovat lähellä. Jos minun olisi päätösvalta yrittäisin koota poliittisia voimia Puolangalla vastavoimaksi keskustalle esimerkiksi niin, että kaikki muut poliittiset ryhmät liittoutuisivat. Tällainen liittoutuminen voisi tapahtua vaikkapa vaaliliiton kautta. Vaaliliitto olisi tekninen ja sen ensisijainen tavoita pitäisi olla keskustan yksinvallan murtaminen ja kuntahallinnon palauttaminen normaaliin uomiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että Puolangalla hylättäisiin pormestarimalli ja palattaisiin kuntajohtaja-malliin.

Miettikääpä kainuulaiset poliittiset piirijärjestöt asiaa ja kokoontukaa yhteiseen palaveriin, nyt on vielä aikaa kehitellä asiaa.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani