Lukijan mielipide: Vain 5 prosenttia hinnankorotuksista toimitusvarmuuteen

Raili Myllylä (vas.) ja Arto Okkonen (kesk.) ovat toteuttaneet omistajaohjausta Kajaanin kaupungin määräysvallassa olevissa Loisteessa ja Kajavessa.

Kajavella on monopoliasema sähkönjakelun toteuttamisessa koko Kainuun alueella. Yle-selvitys osoitti, että sähkönjakeluyhtiöissä vain jopa 5 prosenttia hinnankorotuksissa on käytetty jakeluvarmuusinvestointeihin ja sitä selvitystä ovat tukenut monen energia-alan asiantuntijan lausunnot.

Loisteen hallituksen hallituspaikat ovat "parhaita" ja halutuimpia kuntavaalien kautta aukeavia luottamustehtäviä, koska niissä on reilusti muita paremmat kokouspalkkiot ja korvaukset, ja osakeyhtiöiden työ tapahtuu bisnesliiketoiminnan takia vailla julkista kontrollia. Näihin tehtäviin pääsy on vaatinut usein kyynärpäätaktiikkaa.

Kainuun Sanomat toi uutisissaan esiin Myllylän ja Okkosen selittelyä ja perusteluja, mutta ainakaan minulle ne eivät riittävästi auenneet ja vakuuttaneet. On meidän kaikkien tiedossa, että jakeluverkko on meillä muuta Suomea pidempi ja haavoittuvampi. On ihan oikein, että toimitusvarmuus yhteisvastuulla yltää Kainuussa myös syrjäkylille ja myös paremman väen mökeillekin, mutta toistuvat korotukset alkavat olla mainehaitta koko maakunnalle ja sen pääkaupungille.

Kainuun energiahuollon rakentaminen ja energiaomistuksen arvon kasvattaminen – ja myös jakeluveron ylläpito – ovat vaatineet meiltä pitkäjännitteisen työn. Kajaanissa tunnelivoimala ja Kavo-yhteistyö UPM:n kanssa olivat aivan avainroolissa, että myös Kainuun Sähkö -omistuksistaan luopuneet muut Kainuun kunnat ja Pyhäntä saivat hyvät korvaukset luopuessaan omistuksistaan.

Kunnat sijoittivat valtaosan saamistaan myyntituloista ja olivat silloin hyvin tyytyväisiä ja optimistisia sijoituksiensa suhteen. Kävimme vielä ihan äskettäin keskusteluja tästä yllättäen edesmenneen Kainuun Sähkön silloisen toimitusjohtajan ja kaltoinkohdellun Pekka Partasen kanssa. Pekan yhteydet olivat ratkaisevat, että ostajaksi löytyi ruotsalainen Graninge-sähköyhtiö, jonka mukana olo Kainuun Sähkössä edelleen nosti energiaomistuksen arvoa.

Varsinaiset syntysanat maassamme tällaiselle eriarvoisuudelle sähköverkkojen hoidossa lausui ns sateenkaarihallitus, jossa olivat mukana vasemmistoliitto, vihreät, demarit ja kokoomus, kun ne yksityistivät ja myivät Fortumin jakeluverkon ulkomaisille sijoittajille. Oppositio yritti silloin esittää vaihtoehtona, että Fortumin verkon ympärille olisi silloin pitänyt rakentaa julkinen energian ja tiedon valtatie maantie- ja rautatieverkon tapaan, jolloin sen ylläpidossa olisi voitu käyttää valtakunnallista tasausta.

Se ei silloiselle vihervasemmistolle kelvannut. On nyt myöhemmin puhuttu myös verkkojen ylläpitoa ja rakentamista varten perustettavasta yhteisestä rahastosta, mutta sille ei näytetä osoitettavan nyt enää mitään mielenkiintoa ja ilman julkisen median kovaa painetta sellainen ei näytä olevan mahdollisuuksien rajoissa.

Hannu Kemppainen

kaupunginvaltuutettu (kd.)

Kajaani