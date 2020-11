Näkökulma: CEMIS luo edellytykset monitieteelliselle yhteistyölle

Kirjoittajat:

Anni Hakkarainen, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto, Vuokatin liikuntateknologian yksikkö

Aleksi Kallio, kehityspäällikkö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Pekka Kilpeläinen, tutkimuspäällikkö, Oulun yliopisto, Kajaanin Mittaustekniikan yksikkö

Petri Koponen, tutkimustiimin vetäjä, VTT MIKES Kajaani

Taneli Rantaharju, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden mittaukset on yksi CEMISin kolmesta osaamisalueesta, jolla on kaksi painopistettä: terveyden edistämiseen liittyvä terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä liikuntateknologia, joka liittyy Vuokatissa huippu-urheilun parissa tehtävään toimintaan.

Osaamisalue kerää yhteen kaikki viisi CEMIS-toimijaa: Oulun ja Jyväskylän yliopistot, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen. Toimijat toteuttavat parhaillaan Kainuun liiton pääosin rahoittamaa Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat -hanketta, joka tähtää kyseisten teemojen ympärille rakennettavien innovaatioalustojen laajempaan hyödyntämiseen.

Hankkeessa innovaatioalusta käsittää laboratorioiden, verkostojen ja ennen kaikkea osaamisen yhteen tuomisen kautta muodostuvaa kokonaisuutta, jota käytetään nopeuttamaan terveys- ja liikuntateknologian innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämistä (kuva). Hanke tukee Kainuu-ohjelman ja Älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä hyvinvoinnin ja matkailun edistämistä sekä mittaustekniikan ja digitaalisuuden kehittämistä.

Työ terveysteknologioiden parissa on laaja-alaista. Biosensorimittausten kehittäminen on edennyt vaiheeseen, jossa syljen insuliinimittauksen kaupallistaminen on lähellä. Etäterveydenhoitoon on taas kehitetty järjestelmäprototyyppiä nykyaikaiseen kotihoitoon.

Terveyskuvastimeksi nimetty ratkaisu kerää tietoa asiakkaasta ja kotiympäristöstä sekä lähettää tiedot edelleen terveydenhuollon asiantuntijalle hoidon tarpeen arvioimiseksi. Kaikkiaan terveysteknologian kaupallistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, johon CEMIS ja aluekehitysrahoittajat ovat antaneet työkalut. Terveysteknologian osalta on myös rakenteilla verkosto Pohjois-Euroopan harvaanasuttujen alueiden toimijoista, joilla on yhteneviä kehittämistavoitteita terveydenhuollon saavutettavuuden parantamiseksi.

Vuokattiin on rakentunut vuosien aikana ainutlaatuinen hiihdon testaus- ja tutkimusympäristö. Hanke ja kehittämistoimet liittyvät vahvasti Vuokattiin tukien myös alueellisen brändin kehittymistä. Liikuntateknologian innovaatioalustassa kehitetään ja pilotoidaan muun muassa sensori-integraatioita hiihtovälineisiin, konenäköön perustuvaa automaattista liikeanalyysiä sekä hiihdon arvokisasimulaatioita.

Automaattinen liikeanalyysi voi olla tulevaisuudessa osana hiihdon urheilijatestaustapalveluita hiihtotekniikan arvioimiseksi. Kisasimulaatiot taas mahdollistavat virtuaalisten kisaympäristöjen tuomisen hiihtolaboratorioon ja harjoittelun arvokisoihin. Osaamista viedään lisäksi suomalaisen huippu-urheilun datastrategiatyöhön, jossa ovat mukana muun muassa Suomen Olympiakomitea ja KIHU.

Katseet onkin nostettu kohti Renforsin Rannan supertietokoneita ja urheilu- sekä hyvinvointidatan keräämistä. Valmennukseen innovaatioiden jalkauttaminen tapahtuu tiiviillä yhteistyöllä Vuokatti-Ruka ja Vuokatti Sport Olympiavalmennuskeskuksien suuntaan. Kattavan yhteistyön kautta tuloksia hyödynnetään aina kilpaurheilusta kuluttajasovelluksiin.

Hanke on mahdollistanut monitieteellisen yhteistyön ja synnyttänyt uusia avauksia, joita voidaan viedä määrätietoisesti osaksi Vuokatin urheilijatestaus- tai tutkimuspalveluja, terveysteknologian tai analytiikkapalveluiden kehittämistä yritysten kanssa ja myös Kajaanin ammattikorkeakoulun terveydenhuollon opetukseen.

Mikä? Innovaatioalusta Internet-haku kertoo termin tarkoittavan mm. keinoa tai paikkaa, joka kokoaa yhteen eri alojen innovaattoreita. jossa kehitetään innovaatiotoimintaa ja kehittämistä tukevia palveluita. tarjoaa ympäristö n erilaisten ketterien kokeilujen läpivientiin. kokoaa julkisen , yksityisen ja myös kolmannen sektorin toimijoita yhteistyöhön uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.

Terveysteknologian kaupallistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

Siihen CEMIS ja aluekehitysrahoittajat ovat antaneet työkalut.