Ihmiset

”Kaikista parasta on jäädä koukkuun omaan hyvinvointiin” – Charlotte Rautio kertoo, miten sokerikoukusta pääsee irti ja miten syömistä ei pidäkään vähentää

Annika Tiitto Kainuun Sanomat

Charlotte Rautio tietää omasta kokemuksesta, että liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa vaatii yllättävän paljon pyykinpesua, kaupassa käyntiä, ruoanlaittoa ja tiskaamista. Jotta sitä jaksaa, täytyy motivaation löytyä syvältä sisimmästä. Kuva: Satu Keski-Rahkonen

Charlotte Rautio on kohdannut työssään kahdenlaisia ihmisiä: on niitä, jotka ovat sisäistäneet terveellisen ruokavalion merkityksen ja haluavat huomioida myös ravinnon laadun, ja sitten on niitä, jotka tiedostavat, että omassa tilanteessa voisi olla jotakin korjattavaa, mutta eivät millään pääse alk