Lukijan mielipide: Historialliset vaalit edessä – somen merkitys korostuu

Kuntavaalit käydään huhtikuun 18. päivä poikkeuksellisissa olosuhteissa. On epätodennäköistä, että kevään aikana pystytään järjestämään suomalaiseen vaaliperinteeseen vahvasti kuuluvia toritapaamisia. Monelle ihmiselle on ollut tärkeää kohdata ehdokas kasvotusten ja päästä juttelemaan kunnan asioista ja vaaliteemoista ehdokkaiden ja muiden kuntalaisten kanssa.

Tämä asettaa suuren haasteen sekä ehdokkaille että äänestäjille. Kun torille ei päästä juttelemaan kahvin ja makkaran äärelle, missä kuntalaiset voivat kohdata ehdokkaansa? Miten ehdokkaat löytävät kuntalaiset?

Sosiaalisen median merkitys korostuu näissä vaaleissa. Nuorten äänestysaktiivisuus on ollut verrattain heikkoa. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö yhteiset asiat kiinnostaisi nuoria. Politiikkaa ei ole tuotu ennen yhtä lähelle nuoria kuin nyt, sosiaalisen median aikaan.

Ylen teettämän tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia vastanneista kertoo poliitikon toiminnan ja näkyvyyden somessa vaikuttavan heidän äänestyspäätökseensä.

Puolueet ja osa ehdokkaista ovatkin jo löytäneet someen. Erilaisilla alustoilla, kuten Facebookissa, on järjestetty suoria lähetyksiä, jota ihmiset pystyvät katsomaan kotisohviltaan älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella, sekä esittämään omia kysymyksiä ja myös juttelemaan ehdokkaiden kanssa. Puhutaan etäkahveista ja virtuaalikiertueista.

Tämä ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Moni iäkkäämpi ei ole sosiaalisessa mediassa, ja koronan takia on vietetty pitkiäkin aikoja ilman laajempia ihmiskontakteja. Perinteisesti vaalien aikaan ihmiset ovat liikkuneet ja kohdanneet toisiaan enemmän. Näin ei tällä kertaa ole.

Nyt on aika ottaa sosiaalisen median käyttö haltuun esimerkiksi läheisten avulla. Vuoden 2021 kuntavaalit tulevat joka tapauksessa olemaan historialliset. Nämä ovat ensimmäiset aidot somevaalit Suomessa, ja vaikka tulevaisuudessa taas päästään toreille ja turuille, on some tullut jäädäkseen.

Petri Pesonen

kuntavaaliehdokas (kok.)

Suomussalmi