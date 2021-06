Lukijan mielipide: Maakuntavero Kainuulle vahingollinen

Hallitus ajaa sote-uudistusta eduskunnassa kuin käärmettä pyssyyn. Uudistuksen myötä Suomeen syntyisi niin sanotut hyvinvointialueet, joista Kainuu olisi yksi.

Lähtökohtaisesti on ajateltu, että soten rahoitus tulisi jatkossa valtion kautta alueille nykyisen rahoitusjärjestelmän sijaan. Uudistus etenee kuitenkin hieman rampana ankkana, sillä uudistuksen rahoituksen keskeisin kysymys, maakuntavero, on edelleen ilmassa.

Jos sote-menot rahoitettaisiin tulevaisuudessa maakuntien asukkailta kerättävinä veroina, Kainuulle kävisi kalpaten.

Jotta Kainuussa voitaisiin järjestää yhtäläiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kaavaillut muut palvelut ja rahoittamaan ne maakuntaverolla, se tietäisi rajua kokonaisveroasteen nousua. Vanheneva ja harva väestömme tarvitsee paljon erilaisia sote-palveluita, ja niiden järjestämiseen tarvitaan rahaa.

Maakuntaveromalli suosisi kasvukeskuksia etenkin Etelä-Suomessa, joissa väestömäärä on kasvava, verotulokertymä suurempi ja ikärakennekin varsin erilainen. Miten ihmeessä onnistuisimme houkuttelemaan Kainuuseen enää yhtäkään nuorta, lapsiperheitä tai asukkaita, jos korkeiden kuntaverojen lisäksi maksutaakkaa tulisi maakuntaverosta?

Ja jos uusia asukkaita ei Kainuuseen saataisi, ja kynnelle kykenevätkin lähtisivät, miten ihmeessä ylläpitäisimme enää itsenäistä maakuntaa tai itse järjestämiämme sote-palveluita?

Huomionarvoista on, että hallituksen sisällä on ainakin näennäisiä ristiriitoja maakuntaverosta. Keskustalle maakuntavero on vaikea paikka, ja se yrittääkin kaikin keinoin ennen kuntavaaleja irtautua hallituksen enemmistön kannasta.

Sen sijaan vasemmistoliitto, sdp ja vihreät ovat avoimesti kannattaneet maakuntaveroa, joka tullee nostamaan suomalaisten kokonaisveroastetta. Maakuntaveroa selvittäneen työryhmän asiantuntijoiden mukaan kuntien välinen veroero voisi revetä lähivuosikymmeninä noin 4–5 prosenttiyksikköön, mahdollisesti vielä enemmänkin.

Perussuomalaisten kanta on selkeä: ei lisää veroasteita maakunta- tai EU-tasolla suomalaisille.

Minna Partanen

kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas (ps.)

Kajaani