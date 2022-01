Lukijan mielipide: Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle

Sote-keskustelussa unohdetaan usein, että taustalla henkilöstö tekee hartiavoimin töitä. Keskustelu käydään yleensä vain rahasta, hallinnosta ja rakenteista.

Sosiaali- ja terveysalan osaajat ovat jo muutenkin raskaan työtaakan uuvuttamia, eikä työtä yhtään helpota julkisuudessa käytävä keskustelu vähättelevään sävyyn julkisen terveydenhuollon toiminnasta. Henkilöstö on joutunut viime vuosina venymään äärimmäisiin suorituksiin, eikä julkinen riitely tai korona ole tätä helpottanut.

Työolot, johtaminen ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuudet vaikuttavat jaksamiseen ja hyvinvointiin. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on ratkaisevassa asemassa, kun uudet hyvinvointialueet muotoutuvat. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä ei ole laadukkaita ja kestäviä palveluita.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa sekä avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä. On oikeutettua vaatia parempaa johtamista. Näin edistetään työntekijöiden hyvinvointia.

Johtajuutta ja esimiestyötä on tuettava ja siihen on oltava tarjolla riittävät työkalut. Laadukas johtajuus auttaa hyvinvointialueella muutosprosessin läpiviemisessä.

Myös henkilöstöä on kuunneltava muutosprosessin eri vaiheissa ja otettava mukaan suunnitteluun tulevaisuuden palvelurakennetta luodessa. Tämä parantaa henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista työhön ja työpaikkaan. Nämä luovat edellytyksiä toimintakyvylle ja hyvälle hallinnolle.

Henkilöstöllä tulee olla edustus hallinnossa. Heille on varmistettava riittävä tiedonsaanti ja se, että henkilöstöedustajilla on riittävästi aikaa hoitaa tärkeää työtään.

Hyvinvointialueilla on kehitettävä henkilöstöedustusjärjestelmää, jolla taataan nykyistä paremmin henkilöstön aito osallistaminen ja vuorovaikutus.

Henkilöstöllä pitää olla mahdollisuus jatkuvaan kouluttautumiseen, osaamisen vahvistamiseen ja hyvään ohjaukseen.

Kainuussa hyvinvointialueemme pitää olla perheystävällinen työntekijöilleen ja työpaikoilla pitää olla joustoa, henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Pidetään huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Kun työntekijät voivat hyvin, voi myös hyvinvointialueemme hyvin. He eivät ole vain "käsipareja", vaan tekevät todella arvokasta työtä meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen.

Vaalit on käyty ja aluevaltuustot lähtevät työskentelemään. Meidän on muistettava sotessa arkeaan eläviä työntekijöitä. Kuunnellaan siis tarkalla korvalla alan osaajia, jotka elävät, hengittävät ja työskentelevät soten keskellä, ja muovataan hyvinvointialueesta myös henkilöstölle hyvän arjen työpaikkoja.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja

Kainuun aluevaltuutettu (kesk.)