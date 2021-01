Lukijan mielipide: Tapaus Kainuun Etu Oy

Vuonna 2016 kuntien omistama kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy valittiin Euroopan kehittämisyhtiöiden parhaaksi ja tunnustusta antoi myös Financial Times.

Siitä huolimatta kunnat puolittivat yhtiön kuntarahoituksen vuosille 2017-2018. Yhtiön tiedotusta arvosteltiin tuolloin puutteelliseksi ja yhtiötä liikaa Kajaani-Sotkamo -keskeiseksi. Hyrynsalmen silloinen kunnanjohtaja tosin antoi yhtiölle kiitosta Ukkohallan ja Paljakan alueen hankkeen osalta.

Yhtiön alasajon alkaessa toteutua keväällä 2020 yhtiön toimitusjohtaja Antti Toivanen korosti yhtiön rahoitus- ja liiketoimintaosaamista ja toi esille, että yhtiö on pyörittänyt hankkeita 20 vuoden aikana yli 65 miljoonalla eurolla. Kun kuntien osuus on ollut n. 10 prosenttia ja yritysten n. 25 prosenttia, on Kainuun Etu tuonut toimintansa aikana maakuntaan EU yms. rahaa yli 40 miljoonaa euroa.

Niillä se on edesauttanut lukuisten yritysten menestystä, työllistänyt hankkeisiin tarvittavaa koulutettua henkilöstöä ja sitouttanut osaamista maakuntaan. Kiitosta on tullut paitsi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolta myös Suomen Kuntaliitolta.

Vuoden 2019 lopulla kunnat hyväksyivät osakassopimuksen enää vuodeksi ja valitsivat kuntajohtajista koostuvan työryhmän selvittämään yhtiön toimintaa. Työryhmän keväällä 2020 valmistuneen selvityksen mukaan hankehallinnointia voisivat jatkossa hoitaa mm. Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun Liitto ja yrityspalveluorganisaatiot sekä osaltaan myös kunnat ja yrittäjäjärjestöt.

Kainuun Yrittäjien edustajat ihmettelivät yhtiön alasajoa juuri koronapandemian aikana, jolloin yritykset ovat saaneet erityisen paljon apua siltä. He olivat myös huolissaan yrityspalvelujen jatkosta kehittämis- ja tukitoimintojen siirtyessä kuntiin. Lisäksi he totesivat, että yritysten palaute yhtiöstä on ollut pelkästään positiivista ja, että niiden mukaan yhtiössä on töissä osaavia ihmisiä.

Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi ja Puolanka päättivät 16.6.20, ettei kehitysyhtiön osakassopimusta jatketa enää vuoden 2020 jälkeen. Tähän vaikutti osaltaan se, että Kainuun Liitto päätti keväällä 2020 periä yhtiöltä takaisin 270 000 euroa EAKR-rahoitusta Kasvua Kainuuseen -hankkeen osalta.

Kunnat saivat takaisinperinnästä syyn irtaantua yhtiöstä ja 11.9.2020 yhtiökokous valitsikin yhtiölle pääasiassa viran-/toimenhaltijoista koostuvan hallituksen, jonka tehtävänä on yhtiön alasajo. Uusi hallitus vapautti jo 23.9.2020 toimitusjohtaja Antti Toivasen tehtävistään.

Kun yhtiön alasajosta oli päätetty, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen perusteli sitä sillä, että aika on ajanut osakeyhtiömuotoisen kehittämisyhtiön toiminnan ohi ja tarjosi tilalle ammattikorkeakoulua. Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen piti Kainuun Edun heikkoutena kunnilta tulevan perusrahoituksen riittämättömyyttä ja sitä, että jos Kainuun Edun työntekijälle ei saada jatkoprojektia, se johtaa helposti aivovuotoon.

Perustelut ontuvat. Kun hanketoimintaa hoitaa Kajaanin kaupungin hallitsema ammattikorkeakoulu, ovat muut kunnat ulkona hanketoiminnan hallinnosta. Keräsen perustelut taas voidaan sivuuttaa kysymällä, mitä jos perusrahoitus olisi palautettu ennalleen? Sillä olisi hoitunut paitsi yhtiön jatko myös takaisinperintä. Aivovuotoa taas mitä ilmeisimmin tulee juuri Kainuun Edun lakkauttamisen vuoksi enemmän kuin takavuosina yksittäisten projektien lakkaamisen vuoksi.

Mielenkiintoista on seurata, miten hajautettu hankehallinto pystyy vastaamaan yritysten tarpeisiin sekä miten ammattikorkeakoulu pystyy muuntautumaan uuteen rooliinsa ja vastaamaan erityisesti pienten yritysten tarpeisiin?

Kainuun Edun lakkauttaminen nyt koronapandemian aikana, kun EU on osoittamassa mittavan rahoituksen jäsenmaiden haettavaksi, ei ollut perusteltua. Juuri nyt yhtiön osaaminen ja verkostot olisivat tarpeen.

Kainuun Edun lakkauttamisessa olikin kyse siitä, että kunnat olivat tyytymättömiä toimitusjohtaja Antti Toivaseen. Hänestä piti päästä eroon hinnalla millä hyvänsä. Toivasen kanssa Kainuun Kokoomuksessa yhtä aikaa toimineena tiedän, että miehessä on "pitelemistä". Mutta hänellä on myös ansionsa.

Kun kuntapoliitikoista koostuva toimitusjohtajan "esimiehenä" toimiva yhtiön hallitus ei kyennyt täyttämään tehtäväänsä, uhrattiin koko yhtiö ja sen maakuntaan tuoma lisäarvo. Tämä kertoo karua kieltä poliittisesta ja muusta johtamisosaamisesta Kainuussa.

Juhani Seppänen

asianajaja

Suomussalmi