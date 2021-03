Kulttuuri kunniaan

Monella kainuulaisellakin nousee niskakarvat pystyyn, kun kuulee sanan kulttuuri. Sanaa ja asiaa pidetään ehkä hienostelevana tai se tuntuu muuten vain etäiseltä.

Tästä huolimatta monet meistä nauttivat päivittäin joko kulttuurin tuottamisesta tai sen tuotteiden kokemisesta. Harvapa tulee ajatelleeksi, että taiteiden lisäksi myös metsästys ja kalastus ovat kulttuurin harrastamista toteutuessaan muiden niitä harrastavien kanssa.

Kulttuuritoimintaan osallistumisella on tutkimusten valossa hyvin paljon hyvinvointivaikutuksia. Joku on todennut sen olevan näkymätöntä sosiaalipolitiikkaa: kulttuurin harrastajat kartuttavat voimavarojaan ja edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Kulttuuritoiminta mahdollistaa eritaustaisille ihmisille tilaisuuden kokea asioita yhdessä tässä ja nyt, mikä myös vahvistaa yhteisöllistä eheyttä.

Nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa iskostetaan monesti jo lapsiin kilpailuhenkisyyttä. Kilpailuhenkisyys usein syö tekemisen iloa ja saa aikaan meissä ylivireyttä tai lamaantumista. Luovuuteen harvemmin liittyy kilpailua. Luovuuden kokeminen antaa meille mahdollisuuden pysähtyä itsensä äärelle ja rauhoittua; voimme laskeutua kehoomme, olemisen tilaan.

Taide (tuotettuna tai koettuna) herättelee tunteita ja auttaa käsittelemään niitä turvallisesti. Taiteella voi olla puhtaasi esteettinen merkitys, eli se on arvokasta itsessään, mutta sillä voi olla myös kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä vaikutus. Esimerkiksi kulttuuri- ja taideprojektien avulla on voitu lisätä ja parantaa merkittävästi esimerkiksi nuorten ja päihteiden käyttäjien integroitumista yhteiskuntaan ja yhteisöön.

Monissa tutkimuksissa on todettu kulttuuritoimintaan osallistumisen lisäävän onnellisuuden kokemuksia ja elämän mielekkyyttä sekä vaikuttavan positiivisesti jopa fyysiseen terveyteen elinikää pidentäen. Aktiivinen osallistuminen on merkittävää: enemmän kulttuuritoimintaan osallistuvilla terveysvaikutukset ovat suuremmat kuin vähemmin osallistuvilla. Tästäkin syystä yhteiskunnan ja erityisesti kuntien on erittäin tärkeää luoda hyvät puitteet kulttuuritoiminnalle.

Voidaan perustellusti väittää, että meillä Kainuussakin voidaan kulttuuriin panostamalla tehdä merkittäviä sotesäästöjä.

Monilla kainuulaisilla paikkakunnilla on hienoja esimerkkejä kulttuuriteoista hyvinvoinnin eteen. Eräs esimerkki käytännön kullttuurityöstä on Maija Palsion elämäntyö. Hän on jo vuosikymmeniä opettanut tanssia kuhmolaisille nuorille.

Toisena esimerkkinä voisi mainita Sotkamosta keramiikka -ja kuvataiteilija Kaarina Kuusisto-Lukkarin , joka on kymmeniä vuosia ohjannut ryhmiä mm. nuorille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Tämä heidän työnsä ei ole pelkästään taiteellista, vaan se on myös kainuulaisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden edistämistä.

Reija Heikkinen

sosiaalityöntekijä, eläkeläinen, kunnanvaltuutettu (vas.), kuntavaaliehdokasSotkamo

Kati Sarvela

hammaslääkäriterapeutti, tietokirjailija

kuntavaaliehdokas (vihr.)Kuhmo