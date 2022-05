Lukijan mielipide: Tikittävä ikääntyneiden hoivapommi

En voi pitää enää sanaista arkkuani kiinni. Ikääntyneiden tilanne Kainuussa ja koko Suomessa huolettaa ja surettaa.

Omaishoitajat uupuvat, lyhytjaksoille ei pääse, kotihoidon resurssit ovat niukat ja kotihoidossa hoidetaan jo intensiivisesti hyvin huonokuntoisia asiakkaita. Kriteerit tehostettuun palveluasumiseen pääsyyn ovat tiukat. Meillä on käsissämme tikittävä aikapommi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on noin 50 000 omaishoitajaa, joista valtaosa on naisia, ja omaishoidon yleisin syy on muistisairaus. Omaishoitajan työ on rakasta, mutta raskasta. Säännölliset vapaapäivät tulevat tarpeeseen, jos niitä vaan saa järjestymään. Omaishoito on edullista, mutta omaishoitajien uupuessa hoidettavia tuleekin yhden sijaan kaksi ja se muuttuu kalliiksi.

Olen työssäni kuullut kevään aikana liian monet omaishoitajan itkut puhtaasta väsymyksestä ja tilanteen toivottomuudesta. Tarvitsemme Kainuuseen riittävästi hoitopaikkoja, joissa tarjotaan lyhythoitojaksoja omaishoidettaville, sekä niin sanottuja kriisipaikkoja äkillisiä tilanteita varten.

Kansallisesti ikääntyneiden hoidossa on suunta hoitaa enemmän kotiin päin. Tähän on saatava jonkinlaiset suitset. On hyvä kehittää (digi)palveluja ja kotiin vietäviä palveluja, mutta silmiä ei saa sulkea siltä totuudelta, että koti soveltuu usein huonosti hoitamiseen.

Tilat ovat esteelliset ja ahtaat ja ainakin täällä Kainuussa asutaan vielä maalla, harvassa. Kotihoidon työn tulisi suuntautua niihin ikääntyneisiin, jotka aidosti pärjäävät kotona kotihoidon tuella. Kenenkään vessaan pääsy ei voi olla kiinni hoitajan selkälihaksista, niin kuin se tällä hetkellä usein on. Kodista ei saa muodostua vankilaa.

Meillä on oltava riittävästi tehostetun palveluasumisen paikkoja ja kriteerejä niihin pääsyyn on tarkasteltava kriittisesti koko Suomessa. Nyt ne ovat liian kireät.

Kaikki tämä maksaa, mutta lisää rahaa löytyy ainakin, kun ikääntyneiden mahdottomat rallit kodin, päivystyksen ja osastojen välillä jäävät pois sekä pysyvää hoitopaikkaa odottavien säilöminen erikoissairaanhoidon ja vuodeosastojen paikoilla jää pois.

Ikääntyneet ansaitsevat hyvän hoidon ja arvokkaan vanhuuden. Kaikki tämä peilaa myös hoitajien työoloihin ja jaksamiseen hoitotyössä.

Johanna Sorri

ensihoitaja

aluevaltuutettu (kesk.)